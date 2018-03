Siviglia, Montella: "Gara decisa da episodi. Champions molto difficile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta sconfitta rimediata in casa dal Siviglia che ha perso 2-0 contro il Valencia. Un Vincenzo Montella molto deluso dopo la gara ha detto: "Siamo molto delusi, anche i giocatori. Abbiamo fatto una buona partita decisa però da due sfortunati episodi. Dobbiamo solo congratularci con il Valencia. Lotta per la Champions? Sinceramente è molto difficile perché non dipende da noi e l'avversario ha anche undici punti di vantaggio. Manchester United? Sarà una partita di altissimo livello contro un grande avversario. La prima cosa è dimenticare questa delusione e iniziare a preparare una gara in cui intendiamo giocare un ruolo importante".