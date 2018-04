Siviglia, Montella: "L’improbabile lo puoi rendere possibile se ci credi"

"L’improbabile lo puoi rendere possibile se ci credi davvero. Complimenti ROMA". Con questo messaggio sintetico ma sentito, Vincenzo Montella, ex tecnico e giocatore giallorosso, si è complimentato con quella che potrebbe essere una sua avversaria in semifinale di Champions. Stasera infatti il suo Siviglia si giocherà l'accesso alla Top Four di Champions League contro il Bayern Monaco:

