Siviglia, Montella non guiderà l'allenamento: esonero a un passo

© foto di J.M.Colomo

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, oggi Vincenzo Montella non dirigerà l'allenamento del Siviglia dopo la sconfitta subita ieri in casa del Levante. Il tecnico italiano ha le ore contate, con Joaquin Caparros già pronto per prendere il suo posto e iniziare a preparare la prossima sfida contro la Real Sociedad.