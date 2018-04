Siviglia, Montella: "Non siamo riusciti a reagire, ora serve una soluzione"

Dopo il 4-0 subito contro il Celta Vigo, il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha sottolineato gli errori commessi dai suoi: "Abbiamo iniziato concentrati, conoscendo l'importanza di questa gara e abbiamo avuto occasioni, ma non abbiamo avuto la tranquillità di tornare in partita quando sono arrivati i gol degli avversari. Siamo arrabbiati perché non sappiamo come reagire, dobbiamo cercare soluzioni. Abbiamo una squadra con qualità e dobbiamo finire la stagione con orgoglio, abbiamo davanti partite importanti".