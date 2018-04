Siviglia, Montella: "Qualificazione non decisa. È ancora lunga"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern: "Con l'andata e ritorno le partite sono sempre lunghe, l'importante è restare in corsa e giocare con equilibrio e pazienza. Dobbiamo fare la partita di sempre, come all'andata. Cerceheremo di vincere, cercheremo di non subire reti soprattutto nel primo tempo. Mercado e Correa? Sono pronti, si sono allenati bene".