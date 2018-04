Siviglia, Montella: "Rimonta impossibile? Finché c'è speranza non lo è"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, ha parlato dopo il ko interno (1-2) subito nell'andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco: "Abbiamo tenuto bene il campo, con un'ottima solidità difensiva. Peccato per la deviazione sul primo gol, stavamo controllando bene il Bayern. Nella ripresa abbiamo avuto meno forza di ripartire. Finché c'è speranza, finché possiamo farlo, perché non crederci? È difficile, può sembrare impossibile, ma ad ora non lo è".