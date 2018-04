Siviglia, Montella: "Sergio Rico infelice. Ma faccio il bene della squadra"

Il tecnico del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Celta Vigo: "Per noi è una partita chiave. Turnover? Dovrò fare qualche cambio, anche se non è una cosa che mi piace molto. Sergio Rico in panchina? Ho parlato con lui con chiarezza. Non è contento e mi dispiace, ma devo scegliere il meglio per la squadra. Non è comunque una scelta definitiva. Il nostro obiettivo è qualificarci per l'Europa e abbiamo diverse strade per farlo. Siamo in gioco e sono ottimista".