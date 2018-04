Siviglia, Montella verso l'esonero. L'apertura di ED: "Vertice al Nervión"

"Vertice al Nervión" titola Estadio Deportivo oggi in edicola. "Joaquín Caparrós suona forte come sostituto di Vincenzo Montella per il finale di stagione". Il tecnico italiano rischia l'esonero dopo il pessimo ko in finale di Copa del Rey (0-5) contro il Barcellona. Un risultato che ha mandato su tutte le furie la proprietà e costretto il presidente del Siviglia Josè Castro a chiedere scusa.