Siviglia, Montella: "Vincere contro il Barcellona è possibile"

Il tecnico del Siviglia, Vincenzo Montella, parla alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona: "Il Siviglia ha una storia molto positiva riguardo le finali. Dobbiamo prepararci nel migliore dei modi, avere fiducia. Tutto è possibile in una partita unica. Abbiamo visto che è possibile vincere contro il Barcellona. Servirà essere concentrati tutto il tempo, non possiamo abbassare la guardia in nessun istante".