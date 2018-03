Siviglia, Montella: "Zaza? Felice per lui. Lo seguo da diversi anni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Valencia: "Avere Zaza come avversario? E' un giocatore che mi piace molto, l'ho seguito molte volte alla Fiorentina e al Milan. Sono contento per le sue prestazioni, per fortuna è tornato al gol: temevo potesse sbloccarsi di nuovo contro di noi. Per chi faranno il tifo in Italia? Qualcuno per me, qualcuno per lui... La tragedia di Astori? E' un qualcosa di inspiegabile e straziante. Mi piace ricordarlo come un ragazzo per bene, è sempre stata questa la sensazione che mi trasmetteva tutte le volte che l'ho incrociato".