Siviglia, Muriel: "Sensazioni buone ma la partita ci è sfuggita di mano"

Luis Muriel, attaccante del Siviglia, ha parlato al termine della sconfitta subita contro il Krasnodar per 2-1: "Abbiamo lavorato bene, anche in attacco siamo riusciti spesso ad aiutare la difesa e siamo stati veloci in contropiede. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare poi, dopo un grande sforzo, la gara ci è sfuggita di mano. Personalmente, dopo due mesi senza giocare da titolare e a pieno ritmo, le sensazioni erano buone".