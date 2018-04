Siviglia, N'Zonzi: "Delusi dal pari. Rosso a Ben Yedder? Può succedere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il 2-2 arrivato con il Villarreal, il centrocampista del Siviglia Steven N'Zonzi si è detto deluso dal risultato ottenuto: "Non siamo contenti nonostante la rimonta, non abbiamo giocato male ma non abbiamo vinto. Se abbiamo buone sensazioni non serve se non vinci. È difficile giocare 10 contro 11 e per di più dopo una partita di Champions League. Ben Yedder voleva davvero entrare e aiutare la squadra, queste cose possono accadere. Daremo tutto per finire tra i primi cinque o sei".