Siviglia, nuovo rinforzo in attacco: a un passo Chicharito Hernandez

© foto di Imago/Image Sport

Monchi sta preparando un ultimo squillo per l'attacco del Siviglia. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, sarebbe ad un passo la chiusura dell'operazione legata a Javier Hernandez (31) del West Ham, meglio conosciuto come Chicharito. Lopetegui vorrebbe un altro rinforzo offensivo e vede di buon occhio il messicano, per il quale si sarebbe vicini all'accordo. L'ex Manchester United dovrebbe costare 8-9 milioni di euro.