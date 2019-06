Siviglia, offerta all'Olympique Marsiglia per l'ex Milan Ocampos

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Siviglia guarda spesso in Francia per rinforzarsi e, oltre a Jules Koundé del Bordeaux per la difesa, per l'attacco ha puntato Lucas Ocampos (24) e ha già mosso passi concreti, effettuando un'offerta - scrive l'edizione odierna de L'Equipe - da 13 milioni di euro. L'OM, tra l'altro, per questioni di bilancio avrebbe bisogno di vendere qualcuno entro domani, ma è difficile che l'affare si concluda in così poco tempo.