© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La situazione di Munas Dabbur al Siviglia, racconta Estadio Deportivo, è abbastanza paradossale. Arrivato in estate in Andalusia ad inizio estate dal RB Salisburgo, il centravanti israeliano è sembrato però fin da subito fuori dai piani dell'allenatore Julen Lopetegui. Costato 15 milioni, è ad oggi un esubero: il classe '92 è stato subito messo sul mercato in estate, ma ha preferito rimanere per provare a far cambiare idea al tecnico. Vedremo se sarà stata la strategia migliore.