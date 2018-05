© foto di J.M.Colomo

Il Siviglia guarda già al futuro. L'obiettivo della società spagnola è rinnovare con Clement Lenglet, in scadenza sì nel 2021 ma con una clausola rescissoria da 35 milioni di euro che Radio Marca Sevilla spiega essere decisamente alla portata del Barcellona. Per questo, in caso di fumata nera, gli obiettivi sono: Lisandro Magallan del Boca Juniors, ventiquattrenne che pare però vicino al Barcellona. Poi, secondo il Mundo Deportivo, il coetaneo Rodrigo Caio, brasiliano del Sao Paulo.