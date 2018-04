Siviglia, pres. Castro in partenza per Monaco: "Vietato darci per spacciati"

© foto di Federico De Luca

José Castro, presidente del Siviglia, ha parlato prima della partenza per Monaco di Baviera, dove la squadra di Montella cercherà una difficilissima impresa nel tentativo di ribaltare l'1-2 subito in casa nell'andata dei quarti di Champions League: "Le sensazioni sono buone e non può essere altrimenti. Non siamo spacciati, stiamo facendo cose importanti in Champions. Il Siviglia non può mai essere considerato morto. È stata una stagione caratterizzata da alti e bassi: i risultai ottenuti in Liga non ci soddisfano ma dobbiamo fare punti per centrare l'Europa. Contro il Villarreal sarà una finale".