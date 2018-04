Siviglia, presidente Castro su Montella: "Decisione a fine anno"

© foto di Federico De Luca

Il presidente del Siviglia José Castro ha parlato in conferenza stampa dopo la riunione dirigenziale di ieri. A sorpresa, il numero uno andaluso ha annunciato l'addio a fine anno di Oscar Arias, direttore sportivo scelto da Monchi per la sua sostituzione lo scorso anno. Tutto rimandato a fine stagione, invece, il discorso relativo a Vincenzo Montella: "Il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione: il direttore sportivo non continuerà il suo lavoro al Siviglia il prossimo anno. Oscar Arias continuerà a lavorare nel club, ma non si occuperà più della pianificazione della prossima stagione. Montella? Finiamo prima questa stagione, poi decideremo. Dopo la finale di Madrid ci siamo incontrati, è carico e fiducioso nel portare la squadra in Europa. Ci ha trasmesso fiducia e questa stessa fiducia noi la riponiamo nel suo lavoro".