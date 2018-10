Siviglia primo in classifica, Estadio Deportivo: "Follow the leader"

"Follow the leader". La prima pagina di Estadio Deportivo è tutta per il Siviglia, nuova capolista in Liga con 16 punti. I biancorossi, trascinati dalle reti dell'ex Milan André Silva (già a quota sette e secondo solo a Stuani del Girona nella classifica capocannonieri), ieri sera hanno vinto 2-1 contro il Celta Vigo e adesso si trovano così a +1 su Barcellona e Atletico Madrid, +2 sul Real Madrid.