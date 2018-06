Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Costa de Souza, dalla società tedesca FC Bayern München AG, per un corrispettivo di € 40 milioni pagabili...

Francia, è morto Francis Smerecki. Ex selezionatore delle under

Liverpool, Ejaria rinnova e va in prestito ai Glasgow Rangers

Ag. Salah: "Non l'ho proposto al Barça. Cercate meglio le fonti"

Stoke City, il tecnico Rowett avvisa: "Non svenderemo Shaqiri"

Bayern Monaco, nuova occasione per Renato Sanches

Besiktas, multa di 34.000 euro per colpa di un... gatto

Real Murcia, il presidente rivela: "Guti? Non verrà, allenerà il Real Madrid"

Galatasaray, contatto per Abel Hernandez

Siviglia, principio di accordo con il Tigres per la cessione di Pizarro

Real Madrid, il preparatore Pintus: "Fallo di Benatia? Per me era rigore"

Guido Pizarro giocherà in Messico. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Siviglia ha comunicato di aver raggiunto un principio di accordo con il Tigres per la cessione del centrocampista argentino. Guido Pizarro, una volta sostenute le visite mediche, sarà un nuovo giocatore del Tigres a partire dal 1° luglio.

