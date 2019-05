L'attaccante Quincy Promes ha parlato a Abc Sevilla della sua prima stagione da giocatore del Siviglia: "Personalmente avevo aspettative diverse su questo club. Credo che lo stesso possa dire la società, ma devo dire di non aver giocato quasi mai nella mi aposizione. I miei numeri per questo non sono buoni, anche se in generale non sono orgoglioso della mia stagione. Io non sono un difensore, allo Spartak ho fatto bene perché giocavo nella mia posizione naturale, che l'attacco".