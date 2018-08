Siviglia, Quincy Promes in arrivo in città. Allo Spartak 21 milioni

© foto di J.M.Colomo

L'attaccante olandese Quincy Promes, seguito in estate anche da Roma e Milan, sta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Il club andaluso pagherà 21 milioni allo Spartak Mosca per il suo cartellino, con Promes che arriverà in città nelle prossime ore per visite mediche e firma sul contratto quadriennale.