© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alle 21 scenderà in campo il Real Madrid, che dopo il 3-0 di Parigi, tenterà di tornare subito alla vittoria ma giocherà in casa della capolista di Liga, il Siviglia di quel Julen Lopetegui che ha voglia di rivincita contro i blancos dopo l'esonero della scorsa stagione. Padroni di casa in campo con Vazquez, De Jong e Ocampos in attacco, mentre il Chicharito, in gol in Europa League e grande ex si accomoda in panchina. Nel Real Madrid spazio al 4-3-3 con il tridente firmato da Bale, Benzema e Hazard.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SIVIGLIA: (4-3-3): Vaclík; Navas, Diego Carlos, Carriça, Reguilón; Fernando, Jordán, Banega; Vázquez, De Jong, Ocampos.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; James, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard.