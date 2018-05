Siviglia, Rico e la solidarietà tra portieri: "Karius non camminerà da solo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la solidarietà nei confronti di Loris Karius da parte del mondo del calcio, in particolare quello dei portieri. L'ultimo a consolare l'estremo difensore del Liverpool dopo la notte da incubo di Kiev è stato Sergio Rico, in forza al Siviglia. "Invio tutto il sostegno del mondo al mio compagno Loris Karius. Ricordati che, nonostante tutto, non camminerai mai da solo", il suo messaggio su Twitter.