Secondo quanto riferito da Cadena COPE, nella notte di ieri il direttore sportivo del Siviglia, nonché ex dirigente della Roma Verdejo Monchi, e l'ex presidente del club andaluso José Maria del Nido sono arrivati alle mani dopo un pesante diverbio per motivi calcistici a margine dei festeggiamenti per la "Feria de Abril". L'ex numero uno del Siviglia ha rimproverato il ds per la gestione della società e solo l'intervento degli assistenti dei due hanno evitato danni maggiori.