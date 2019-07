© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi vuole a tutti i costi arrivare a Francois Kamano, attaccante del Bordeaux. Il giocatore della Guinea è stato accostato anche al Torino, ma stando alle indiscrezioni riportate dal Mundo Deportivo il Siviglia è in vantaggio sui granata. Il ds degli andalusi sta lavorando in entrata per poter far fronte all'eventuale uscita di Ben Yedder e al momento il calciatore classe 1996 è il profilo ideale scelto dalla società iberica per poter sostituire il francese.