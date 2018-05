Siviglia, Roque Mesa: "Voglio restare qui, l'ho già detto alla società"

© foto di J.M.Colomo

Roque Mesa non vuole tornare allo Swansea City. Il centrocampista spagnolo, in prestito al Siviglia in questa stagione, ha parlato così del proprio futuro ad As: "Mi auguro che quello contro l'Alaves non sia il mio ultimo incontro col Siviglia. I miei agenti sanno ciò che voglio, ho già detto alla società che voglio restare. E il presidente mi ha confermato che ci stanno lavorando".