Siviglia, Sarabia: "Futuro? Prossimo anno saranno prese delle decisioni"

Il futuro di Pablo Sarabia, attaccante di proprietà del Siviglia, non è ancora scritto. Da tempo Monchi sta lavorando per trattenerlo in Andalucia nonostante i molti interessi, ma ancora come detto la situazione non è risolta. Questo il pensiero il merito del classe '92: "Come ho sempre detto ora voglio concentrarmi sugli obiettivi di questo finale di stagione. L'anno prossimo, poi, dovranno essere prese delle decisioni. Ad oggi voglio solo il quarto posto, un obiettivo mio e di tutti i tifosi del Siviglia. Monchi? Gli sono grato perché mi ha fatto arrivare qua. Ora siamo tutti felici che sia tornato".