Siviglia, Sarabia: "La rimonta subita sabato? Il Bayern non avrà Messi"

L'ala del Siviglia, Pablo Sarabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bayern: "Domani avremo poche occasioni e dovremo essere concreti. La rimonta subita sabato? Il Bayern non verrà con Messi , ma dobbiamo essere ordinati e fare le cose per bene. Sappiamo di non essere favoriti ma renderemo ai nostri avversari vita dura, usando tutte le armi a disposizione. E in casa abbiamo un'arma in più".