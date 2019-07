© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ianis Hagi, figlio d'arte ed ex Fiorentina, si allontana dal Siviglia. Il giocatore del Vitorul piace molto alla società andalusa, ma al momento Monchi ha smentito le voci di mercato sul trequartista romeno. Secondo quanto riportato da Marca, al momento l'ex ds della Roma non vuole inserirsi in un'eventuale asta, visto l'interessamento da parte di altri club. Nella scorsa stagione il fantasista romeno ha messo a segno 14 gol in 39 partite, di cui 7 nella Liga 1.