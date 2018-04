Siviglia, si lavora al dopo Arias: Antonio Cordon in cima alla lista

© foto di Emiliano Crespi

Oscar Arias non sarà più il direttore sportivo del Siviglia a partire dalla prossima stagione. La notizia è stata confermata dallo stesso club andaluso che secondo Marca ha messo nel mirino, per la sua sostituzione, Antonio Cordòn. Attualmente il dirigente spagnolo ex Monaco e Villarreal ha un contratto col gruppo cinese a capo di Parma e Granada, ma l'interesse del Siviglia è stato confermato dallo stesso presidente Castro a El Larguero: "Antonio Cordòn è un magnifico direttore sportivo. Ma stiamo valutando anche altre piste".