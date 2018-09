Siviglia, tentativo fallito per Dani Ceballos nelle ultime ore di mercato

© foto di J.M.Colomo

Non solo Portu, sfumato all'ultimo. Il Siviglia, come riporta El Confidencial, si era posto un altro (grande) obiettivo per questo finale di mercato: Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Il club biancorosso ha fatto un sondaggio per l'ex Betis, ricevendo però un secco no da parte dei blancos. Ceballos gode infatti della fiducia del nuovo tecnico Lopetegui, deciso a puntare su di lui a differenza del suo predecessore Zidane.