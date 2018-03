Siviglia-Valencia, le formazioni ufficiali: Muriel contro Zaza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Siviglia di Vincenzo Montella ospita il Valencia di Simone Zaza. L'attaccante ex Juventus è in campo dal 1' in occasione della sfida allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, così come altri volti noti che hanno militato in Serie A come Banega, Vazquez, Muriel, Neto, Murillo e Kondogbia. Queste le formazioni ufficiali:

Siviglia (4-2-3-1): Rico; Layún, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega; Sarabia, Vázquez, Nolito; Muriel. All. Montella.

Valencia (4-4-2): Neto; Gabriel, Garay, Murillo, Gayà; Coquelin, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Zaza. All. Marcelino.