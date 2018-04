Siviglia-Villarreal, quattro gol e due espulsi: è finita 2-2. Gol di Bacca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro gol e due espulsi. Questo il bilancio finale di Siviglia-Villarreal, secondo anticipo della 32esima giornata di Liga. Sotto di due gol fino a 15 minuti dalla fine, gli andalusi guidati da Montella hanno riequilibrato il match nel finale grazie alle reti di Nolito e N'Zonzi.

Hanno concluso in anticipo il match Ben Yedder e Costa per doppia ammonizione. Per il sottomarino giallo, oltre a Raba, a segno anche Carlos Bacca.

In basso il link per rileggere la diretta testuale del match.