Skriniar flop con la Slovacchia, il ct: "Deve assumersi responsabilità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È tempo che giocatori come Škriniar, Lobotka, Duda, Mak e Weiss si assumano maggiori responsabilità". Intervistato dai media locali, il ct della Slovacchia Ján Kozák non le manda a dire dopo la sconfitta in UEFA Nations League contro la Repubblica Ceca (1-2), in cui il centrale nerazzurro è stato protagonista in negativo in occasione dei due gol presi. "Il primo tempo è stato molto impegnativo, fisico, combattuto. Dopo aver cambiato gli esterni abbiamo aperto di più il campo e controllato la partita. Paradossalmente, abbiamo preso due gol e abbiamo perso. Peccato, non lo meritavamo. La Nations League è una delle opzioni per qualificarsi all'Europeo, ma è più difficile. Ci sono poche partite", ha aggiunto Kozák.