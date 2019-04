Slavia Praga-Chelsea, Sarri si gioca tutto senza Hazard e Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È sulla carta l'incontro più squilibrato fra i quarti di finale di Europa League: Slavia Praga-Chelsea è l'occasione per Maurizio Sarri di salvare una stagione che nonostante l'attuale terzo posto è considerata fallimentare. E l'occasione per chi in campionato ha trovato poco spazio: Zappacosta, Christensen, Giroud. Fuori i pezzi da novanta come Hazard (quasi mai impiegato nella competizione) e Higuain. Col francese uomo di coppa con 9 reti segnate e primo posto nella classifica marcatori del torneo. C'è anche una tifoseria da riconquistare, una parte della quale ha deciso di boicottare la partita di ritorno a Stamford Bridge.

Dall'altra parte uno Slavia Praga vera sorpresa delle coppe europee: erano 19 anni che la squadra non arrivava così lontano nel torneo, all'epoca ancora Coppa UEFA. Mancherà Soucek, uno degli uomini più importanti. E mancherà l'effetto sorpresa: difficile sottovalutare chi ha eliminato i plurivincitori del Siviglia.