Slavia Praga, Soucek: "Siamo delusi. Contro il Borussia per l'orgoglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tomas Soucek, capitano dello Slavia Praga, ha parlato al sito dell'Uefa al termine della sconfitta casalinga subita contro l'Inter in Champions League: "Il rigore è stato un momento importante perché ci ha permesso di pareggiare, ma ora posso dire solo di essere deluso insieme al resto dei miei compagni. Abbiamo giocato bene ma non siamo riusciti a fare punti. Adesso contro il Borussia giocheremo per il nostro orgoglio".