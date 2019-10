© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro il Barcellona: "Se togliamo i primi 25 minuti, i ragazzi hanno giocato in modo fantastico. Negli ultimi 10 minuti abbiamo creato molte possibilità che potevano diventare gol, peccato. Quando rivedrò la partita forse parlerò in maniera diversa, ma penso che la sfida sia stata equilibrata. Mi è piaciuta sia la prestazione di squadra che quella dei singoli. Il calcio però è fatto di gol e cattiveria in area di rigore, e il Barcellona ce lo ha dimostrato. I ragazzi sono molto amareggiati, alcuni sono rimasti nello spogliatoio con le mani nei capelli. Su Messi i ragazzi hanno giocato alla grande. Il nostro gruppo è difficile ma ci permette di vedere le stelle del calcio mondiale e in più di misurarci con loro. Per noi è una grande esperienza. Sapevamo che avremmo messo in difficoltà tutte le squadre del gruppo in casa nostra, purtroppo le abbiamo perse entrambe. Ma se giochiamo come oggi sarà comunque una soddisfazione.