© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Borussia Dortmund: "Per noi è come vivere una vacanza anche se ci stiamo preparando al meglio. Per la prima volta nella storia, lo Slavia gioca nel paradiso della Champions e la differenza rispetto alla prima partita sono le persone che ci circondano. A Milano abbiamo vissuto in pace la vigilia, qui è diverso. In ogni caso le sensazioni sono simili a quelle dell'esordio. Nonostante gli ultimi risultati il Borussia è una squadra che gioca sempre allo stesso modo, sono dominanti in fase offensiva e tengono molto il possesso della palla. In ogni partita, anche quelle perse, hanno costruito un sacco di palle gol e la nostra sfida sarà proprio quella di far fronte alle loro occasioni. Per me affrontarli è un sogno che diventa realtà. Sono una macchina da calcio, è fantastico poterli affrontare. E' uno dei rivali più forti di sempre. La chiave del successo in questa partita è controllare il centrocampo: chi riuscirà ad avere il sopravvento potrà vincere la partita".