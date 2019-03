Slavia Praga, Trpisovsky: "Ai quarti sogno Arsenal o Chelsea"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una vittoria storica per lo Slavia Praga che grazie al 4-3 ottenuto ai supplementari contro il Siviglia si regala la qualificazione a quarti di finale di Europa League. Una notte magica quella vissuta dagli uomini di Jindrich Trpisovsky e dai suoi tifosi per i quali il tecnico ceco vorrebbe un big match in regalo dal sorteggio che si terrà venerdì: "Il mio desiderio per il sorteggio è portare lo Slavia Praga in Inghilterra. Lo abbiamo sempre desiderato perché i nostri fan lo meritano davvero per il supporto che ci danno sempre, quindi vorrei Arsenal o Chelsea" sono state le sue prime parole nel post partita.