© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il match perso di misura contro il Borussia Dortmund, il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa: "Penso che tutti alla fine si siano divertiti: occasioni, calcio, gol. Questo è il punto. Penso che l’abbiamo fatto. E’ un peccato che non siamo stati in grado di realizzare alcune occasioni che ci avrebbero aiutato per pareggiare. Il secondo tempo è stato più aperto. Siamo riusciti a sventare alcune occasioni ma sfortunatamente abbiamo subito il gol dalla posizione meno pericolosa e allo stesso tempo abbiamo fallito alcuni gol incredibili. Oggi c’è stata una buona prestazione da parte dei ragazzi. Sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno ben giocato contro il Borussia Dortmund".