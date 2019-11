© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gara in casa del Barcellona per lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky. Il tecnico del club ceco ha analizzato il match di domani al Camp Nou in conferenza stampa: "Faremo tutto il possibile per ripetere la prestazione di Praga, ma molto dipenderà da quanto concederanno gli avversari. Il Barcellona dà sempre il meglio in Champions League. Nessuno vuole perdere due partite di fila e giocheranno anche di fronte al proprio pubblico, quindi non ho dubbi che faranno del loro meglio. Noi abbiamo bisogno di coraggio e qualità, questi sono due presupposti fondamentali per il successo. Vogliamo ferire il Barcellona giocando"