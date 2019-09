© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alle ore 20,45 al Malatinskeho di Trnava scendono in campo i padroni di casa della Slovacchia e la Croazia, nella partita valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei. Difesa di casa guidata dagli "italiani" Vavro e Skriniar, ma c'è anche il parmense Kucka, oltre a Valjent, Hancko e Hamsik, tre ex Serie A. Nella Croazia il neo-milanista Rebic oltre a Brozovic e l'altro (ex) interista Perisic. Di seguito le formazioni.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Hamsik; Rusnak, Duda, Mak.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Bartolec, Lovren, Vida, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Petkovic.