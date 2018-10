Slovacchia, i convocati: cinque dall'Italia. Ci sono anche Hancko e Mraz

© foto di Federico De Luca

Questa la lista completa dei convocati della Slovacchia per i prossimi impegni. In rosa anche il giovane viola Hancko, c'è ovviamente il nerazzurro Skriniar, cinque in tutto i giocatori che arrivano dall'Italia.

Portieri

Martin Dúbravka (Newcastle United)

Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň)

Michal Šulla ( Slovan Bratislava)

Difensori

Erik Sabo (Hapoel Beer Ševa)

Peter Pekarík (Hertha Berlín)

Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul)

Norbert Gyömbér (Ac Perugia)

Milan Škriniar (Inter)

Ľubomír Šatka (Dac Dunajská Streda)

Dávid Hancko (Acf Fiorentina)

Tomáš Hubočan (Olympique Marseille)

Centrocampisti

Stanislav Lobotka (Celta Vigo)

Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň)

Juraj Kucka (Trabzonspor)

Ján Greguš (Fc Kodaň)

Marek Hamšík (Ssc Napoli)

Ondrej Duda (Hertha Berlín)

Róbert Mak (Zenit San Pietroburgo)

Albert Rusnák (Salt Lake City)

Vladimír Weiss (Al Gharafa Sc)

Attaccanti

Adam Nemec (Fc Pafos)

Samuel Mráz (Fc Empoli)

Matúš Bero (Vitesse Arnhem)