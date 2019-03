© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Slovacchia è uscita sconfitta per mano del Galles nella seconda gara di qualificazione a Euro 2020 e il difensore dell'Inter Milan Skriniar non nasconde l'amarezza per la battuta d'arresto, recriminando in particolare per il metro arbitrale: "Non siamo entrati bene in partita, poi abbiamo aggiunto aggressività e siamo migliorati senza però riuscire a ottenere un risultato migliore. Abbiamo anche avuto un sacco di cartellini gialli, alcuni troppo fiscali. Se avessimo ottenuto un risultato migliore, probabilmente le ammonizioni sarebbero state meno". Lo riporta NovyCas.