Slovacchia, Kozak: "Abbiamo giocato bene, peccato per alcuni errori"

Jan Kozak, commissario tecnico della Slovacchia, è intervenuto al termine della sfida persa contro l' Inghilterra (2-1 il risultato finale). Ecco le parole riportate dal sito ufficiale della federazione: "Abbiamo giocato una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Poi i padroni di casa sono stati molto più bravi di noi. Non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni, in partite come queste è importantissimo non sbagliare nulla".