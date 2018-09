Slovacchia, Skriniar: "Il rigore? Credo che non ci fosse"

Fonte: Fcinternews.it

Al termine della partita persa contro l'Ucraina a Leopoli, Milan Skriniar, difensore dell'Inter e della Nazionale slovacca, recrimina per l'episodio del rigore decisivo fischiato ai suoi danni per un fallo sull'attaccante ucraino Viktor Tsygankov: "Penso che il rigore non ci fosse: il giocatore ha spostato il pallone ed è venuto verso di me, io ho allungato la mano e lui mi è franato addosso. Peccato, perché abbiamo difeso molto bene per tutta la partita e abbiamo avuto qualche occasione. Non è andata bene, ma penso sia stata una buona prestazione. Non ci rimane altro, però", ha affermato Skriniar alla tv di Stato slovacca.