© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marek Hamsik ha vinto per l'ottava volta il titolo di calciatore slovacco dell'anno, superando per pochi voti Milan Skriniar. L'età, però, è dalla parte del difensore dell'Inter che potrebbe anche ambire ad eguagliare il record dell'ex giocatore del Napoli. Anche se per il momento Skriniar non ne fa un problema: "Sono un difensore, vincere questo premio per otto volte sarebbe davvero straordinario. Martin Škrtel ha vinto quattro volte. Ma non si sa mai, può succedere. Sarei molto felice di vincerlo almeno una volta. Ma se anche non dovesse succedere, il mondo non crollerà", ha dichiarato a Pravda.sk. Poi una battuta sul compagno di reparto preferito: "Mi piace giocare con chiunque. Non sono sicuro di aver mai giocato con Lukas Stetina, probabilmente solo con l'Ucraina a novembre 2017 quando ero in mezzo al campo. Ho fatto un paio di partite con Lubo Šatko e sicuramente ho giocato anche con Denis Vavro. Abbiamo lavorato insieme a Žilina, ci trovavamo. Ora nel suo club gioca con un sistema diverso dal nostro, ma è solo questione di abitudine. Quindi, se l'allenatore scegliesse una composizione del genere, non ci sarebbero problemi", riporta fcinternews.