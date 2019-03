© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo l'esordio positivo contro l'Ungheria, la Slovacchia di Pavel Hapal è ora attesa dal secondo match di qualificazione ad Euro 2020 in programma domani a Trnava contro il Galles. Lo spauracchio, inevitabilmente, si chiama Gareth Bale, ma Milan Skriniar ha in mente la ricetta giusta per fermare la stella del Real Madrid: "Penso che i gallesi giocheranno con uno stile simile agli ungheresi, saranno ugualmente aggressivi e battaglieri. Bale rappresenta una grande sfida per tutti noi. Insieme potremmo fermarlo e annullarlo dal gioco. Sappiamo che è veloce e ha un ottimo tiro. Vogliamo vincere, avere iniziato le qualificazioni con una vittoria è stato fantastico; ora vincere anche questa gara sarebbe un gran trampolino di lancio".