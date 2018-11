Slovacchia-Ucraina 4-1, assist per Hamsik. Sheva già promosso in Lega A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Slovacchia scatenata contro l'Ucraina. Nella gara di Trnava, valida per la Nations League, i padroni di casa si sono imposti infatti 4-1 grazie alle reti di Rusnak su assist di Hamsik (4'), Kucka (26'), Zrelak (52') e Mak (61'), che hanno reso vano il gol ospite di Konoplyanka (47'). Per quanto riguarda gli italiani in campo, si registrano 90 minuti per il terzino della Fiorentina David Hancko, per il centrale dell'Inter Milan Skriniar e per il capitano del Napoli Marek Hamsik, tutti nella Nazionale slovacca.

Slovacchia-Ucraina 4-1 (4' Rusnak, 26' Kucka, 47' Konoplyanka, 52' Zrelak, 61' Mak)

Questa la classifica del Gruppo 1 della Lega B di Nations League:

Ucraina 9

Slovacchia 3*

Repubblica Ceca 3*

* Una partita in meno

I verdetti: Ucraina già promossa in Lega A; Slovacchia e Repubblica Ceca si giocheranno la permanenza nella Lega B.